Печные пожары участились в Гомельской области в январе-октябре

Начальник отдела надзора и профилактики Гомельского областного управления МЧС Михаил Лысов заверил, что работники МЧС вместе с иными субъектами профилактики на постоянной основе посещают домовладения граждан этих категорий. «Особо актуальной эта тема становится с наступлением холодного периода. Поздняя осень и зима — пожароопасный сезон. Мы посещаем домовладения, обследуем состояние печного отопления, разъясняем хозяевам требования пожарной безопасности. Всегда акцентируем внимание на необходимости наличия в жилых помещениях автономных пожарных извещателей», — уточнил он. При выявлении угроз безопасности в оперативном порядке информация передается соответствующим субъектам профилактики. Устранение замечаний — на постоянном контроле. -0-