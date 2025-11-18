Печные пожары участились в Гомельской области в январе-октябре

18 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 200 печных пожаров произошло в Гомельской области за январь-октябрь, сообщила БЕЛТА начальник сектора информации и общественных связей Гомельского областного управления МЧС Вероника Матусевич.
По причине нарушений монтажа, устройства, эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов за 10 месяцев этого года произошло 199 пожаров. «За аналогичный период 2024-го — 145. Рост — более чем на треть. В таких пожарах за 10 месяцев погибли два человека, в прошлом — один», — сообщила Вероника Матусевич.
В зоне особого риска — частный сектор, поэтому акцент — на одиноких гражданах, а также тех, кто ведет асоциальный образ жизни.
Начальник отдела надзора и профилактики Гомельского областного управления МЧС Михаил Лысов заверил, что работники МЧС вместе с иными субъектами профилактики на постоянной основе посещают домовладения граждан этих категорий. «Особо актуальной эта тема становится с наступлением холодного периода. Поздняя осень и зима — пожароопасный сезон. Мы посещаем домовладения, обследуем состояние печного отопления, разъясняем хозяевам требования пожарной безопасности. Всегда акцентируем внимание на необходимости наличия в жилых помещениях автономных пожарных извещателей», — уточнил он. При выявлении угроз безопасности в оперативном порядке информация передается соответствующим субъектам профилактики. Устранение замечаний — на постоянном контроле. -0-