Трамп заявил, что не будет участвовать в саммите G20 в Южной Африке

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует ехать в Южную Африку на саммит «Большой двадцатки» (G20). Таким образом он подтвердил слухи, утверждавшие, что Трамп не собирается участвовать в этом мероприятии.
«Я не поеду в Южную Африку на саммит G20», — заявил Трамп.
Об этом американский лидер заявил во время совместной пресс-конференции с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом 18 ноября в Белом доме. Почему Трамп не хочет участвовать в саммите — не уточняется.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп провел экскурсию по Белому дому для наследного принца Саудовской Аравии. Среди прочего, он показал гостю портрет авторучки Джо Байдена в зале славы. На кадрах телеканала Fox News видно, как они остановились у портрета и довольно долго что-то обсуждали, показывая на него руками.