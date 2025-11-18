СМИ: Россия хочет провести альтернативный чемпионат мира по футболу в 2026 году

Россия намерена организовать альтернативный чемпионат мира по футболу летом 2026 года. К спортивному мероприятию могут присоединиться те, кого не допустили на оригинальный чемпионат, в том числе Чили, Перу и Нигерия. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщил чилийский футбольный портал ADN.