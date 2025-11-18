Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Россия хочет провести альтернативный чемпионат мира по футболу в 2026 году

Россия намерена организовать альтернативный чемпионат мира по футболу летом 2026 года. К спортивному мероприятию могут присоединиться те, кого не допустили на оригинальный чемпионат, в том числе Чили, Перу и Нигерия. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщил чилийский футбольный портал ADN.

Россия намерена организовать альтернативный чемпионат мира по футболу летом 2026 года. К спортивному мероприятию могут присоединиться те, кого не допустили на оригинальный чемпионат, в том числе Чили, Перу и Нигерия. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщил чилийский футбольный портал ADN.

— РФС организует турнир в России в 2026 году: он будет с участием команд, не прошедших отбор на ЧМ-2026! — говорится в материале.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Россия задумалась об организации собственных, альтернативных Олимпийских игр в 2026 году. Подобные обсуждения во власти начались после отказа Международной федерации лыжного спорта и сноуборда допустить российских спортсменов до соревнований. Однако позже эту информацию опровергли.

Международный паралимпийский комитет ранее сообщил о недопуске российских спортсменов к участию в зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Решение связано с позицией четырех международных спортивных федераций — FIS, IBU, World Curling и Международной федерации следж-хоккея, которые выступили против участия россиян в соревнованиях.