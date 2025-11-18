СМИ: Россия хочет провести альтернативный чемпионат мира по футболу в 2026 году

Россия намерена организовать альтернативный чемпионат мира по футболу летом 2026 года. К спортивному мероприятию могут присоединиться те, кого не допустили на оригинальный чемпионат, в том числе Чили, Перу и Нигерия. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщил чилийский футбольный портал ADN.
— РФС организует турнир в России в 2026 году: он будет с участием команд, не прошедших отбор на ЧМ-2026! — говорится в материале.
Недавно в СМИ появилась информация о том, что Россия задумалась об организации собственных, альтернативных Олимпийских игр в 2026 году. Подобные обсуждения во власти начались после отказа Международной федерации лыжного спорта и сноуборда допустить российских спортсменов до соревнований. Однако позже эту информацию опровергли.
Международный паралимпийский комитет ранее сообщил о недопуске российских спортсменов к участию в зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Решение связано с позицией четырех международных спортивных федераций — FIS, IBU, World Curling и Международной федерации следж-хоккея, которые выступили против участия россиян в соревнованиях.