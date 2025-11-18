Трамп заявил, что «немного удивлен» Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «немного удивлен» президентом России Владимиром Путиным в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Об этом он сообщил на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
При этом американский лидер подтвердил, что намерен добиться разрешения конфликта между РФ и Украиной.
— На самом деле я уже остановил восемь войн. У меня осталась еще одна (которую надо решить — прим. «ВМ») с Путиным. Я немного удивлен Путиным, это заняло больше времени, чем я ожидал, — передает его слова РИА Новости.
Ранее стало известно, что пользователи популярных в США платформ для ставок заключили пари в общей сложности на два миллиона долларов, прогнозируя встречу президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом до конца текущего года.
При этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что саммит президентов России и США в Будапеште остается на повестке дня. По его словам, переговоры зашли в тупик из-за территориального вопроса.