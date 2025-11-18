Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что «немного удивлен» Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «немного удивлен» президентом России Владимиром Путиным в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Об этом он сообщил на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «немного удивлен» президентом России Владимиром Путиным в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Об этом он сообщил на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

При этом американский лидер подтвердил, что намерен добиться разрешения конфликта между РФ и Украиной.

— На самом деле я уже остановил восемь войн. У меня осталась еще одна (которую надо решить — прим. «ВМ») с Путиным. Я немного удивлен Путиным, это заняло больше времени, чем я ожидал, — передает его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что пользователи популярных в США платформ для ставок заключили пари в общей сложности на два миллиона долларов, прогнозируя встречу президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом до конца текущего года.

При этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что саммит президентов России и США в Будапеште остается на повестке дня. По его словам, переговоры зашли в тупик из-за территориального вопроса.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше