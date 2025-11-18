Невролог объяснила, что скрывается за шопоголизмом

Ранее сайт KP.RU рассказал, что маркетплейсы устроены так, что они подталкивают к покупке. Постоянные мнимые скидки, возможность доставки и безналичного расчета. Однако простоты покупки недостаточно для того, чтобы впасть в зависимость. Есть даже такой термин — шоппинг-терапия, то есть когда человек что-то покупает, он испытывает приятные эмоции. В итоге вырабатывается рефлекс.