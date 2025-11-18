Уролог заявил о связи стресса и рака простаты

В последние годы наблюдается рост числа пациентов с раком простаты. Такая ситуация может быть связана с рядом факторов, сообщил изданию «Газета.Ru» врач-уролог Сергей Артеменко.
— Рост числа выявлений рака простаты связан с развитием медицинской диагностики. То есть болезнь обнаруживают на более ранних стадиях, что значительно улучшает прогноз. Но также из-за стресса образ жизни и питание мужчин меняется, появляется больше вредных привычек, также на здоровье влияет неблагоприятная экология, — заявил медик.
По словам эксперта, снизить риски онкологии поможет регулярное наблюдение у уролога.
Как отметил «360.ru», австралийские ученые установили, что наиболее сильный эффект на развитие рака простаты у мужчин оказывает употребление мужчинами жирных кислот. Специалисты рекомендовали сильному полу воздержаться от сосисок, колбасы и жареной пищи.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что симптоматика при локализованном раке предстательной железы связана с сопутствующим доброкачественным заболеванием — гиперплазией ткани. При этом пациенты отмечают: учащенное или затрудненное мочеиспускание, императивные (неконтролируемые) позывы к мочеиспусканию, никтурию (потребность просыпаться ночью для мочеиспускания один или более раз).