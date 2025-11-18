Россиянам объяснили, как гаджеты влияют на гормоны

Использование гаджетов перед сном грозит нарушениями сна. Все дело в синем свете, излучаемом телефонами и планшетами, заявила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк.
— Мелатонин — основной гормон, отвечающий за чувство сонливости — вырабатывается в темноте. Когда на сетчатку глаза попадает свет, особенно синий спектр, выработка мелатонина подавляется. Экраны гаджетов излучают именно этот спектр, — объяснила медик.
Доктор уточнила, что в результате человек засыпает дольше, а сон становится поверхностным и не приносит отдыха и восстановления организму.
Ученые предупредили, как пишет телеканал «Царьград», об опасности использования телефона перед сном. Исследование показало, что свет от экранов смартфонов и других электронных устройств ночью способен повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Издание Life.ru подчеркнуло, что привычка засыпать с телефоном под подушкой может быть опасной. Основная угроза заключается не в радиации, которую излучают устройства. А в том, что у телефона, который находится под подушкой, тепло не может эффективно рассеиваться и держится внутри корпуса — это увеличивает риск перегрева.