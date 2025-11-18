Россиянам объяснили, как гаджеты влияют на гормоны

Издание Life.ru подчеркнуло, что привычка засыпать с телефоном под подушкой может быть опасной. Основная угроза заключается не в радиации, которую излучают устройства. А в том, что у телефона, который находится под подушкой, тепло не может эффективно рассеиваться и держится внутри корпуса — это увеличивает риск перегрева.