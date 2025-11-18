Американец по ошибке провёл в тюрьме 30 лет

Житель Калифорнии Дэниел Салдана в 1989 году был задержан полицией по обвинению в стрельбе, устроенной в школе города Болдуин-Парк. В день трагедии ранения получили два ученика. По словам Салдана, его даже не было на территории учебного заведения в момент ЧП. Суд принял сторону обвинения и отправил мужчину в тюрьму, где он пробыл с 1990 по 2023 годы. Салдану удалось добиться пересмотра дела в 2017 году.