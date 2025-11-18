Ричмонд
«Мы унаследовали беспорядок»: Трамп раскритиковал Байдена за губительную для США политику

Трамп заявил, что Байден оставил США на грани гибели.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп раскритиковал экс-лидера страны Джо Байдена, заявив, что тот оставил Штаты на грани гибели. Об этом Трамп заявил в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Белом доме.

«Мы унаследовали беспорядок. Ты думал, что наша страна мертва полтора-два года назад. А теперь у нас самая крутая страна в мире», — отметил Трамп в разговоре с иностранным лидером.

По словам президента США, вместо работы Байден все время спал и «побил все рекорды» в этом деле. Трамп с иронией отметил, что прошлое руководство Белого дома стоит назвать «администрацией отсутствующего Байдена».

Ранее KP.RU сообщал, что экономике США потребуется время для восстановления от политики Байдена. Как заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, страна унаследовала катастрофу и дефициты бюджета.

