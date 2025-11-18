Ричмонд
Более 1 тысячи студентов в Ростове прошли экспресс-тест на ВИЧ

Студенты в Ростове узнали о профилактике ВИЧ и смогли пройти проверить свое здоровье.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону более 1 тысячи студентов учреждений среднего профессионального образования прошли экспресс-тест на ВИЧ. Об этом сообщили в городском департаменте социальной защиты населения.

Молодые люди и девушки из семи колледжей получили консультации специалистов, узнали о путях передачи заболевания, а также о способах защиты от заражения. Всего к тестированию планируют привлечь около 1400 студентов.

Профилактические мероприятия проводят с 1 сентября по 10 декабря 2025 года. Кроме тестирования, для молодежи организовали интерактивные лекции с опросами «Правильный ответ о ВИЧ». Также всю самую основную информацию о заболевании собрали в специальном видеоролике.

Студентам рассказывают не только о ВИЧ, но и вирусных гепатитах. Ожидается, что подобная профилактическая работа поможет молодежи защитить свое здоровье, а также задуматься о важности здорового образа жизни.

