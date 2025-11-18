Более 1 тысячи студентов в Ростове прошли экспресс-тест на ВИЧ

В Ростове-на-Дону более 1 тысячи студентов учреждений среднего профессионального образования прошли экспресс-тест на ВИЧ. Об этом сообщили в городском департаменте социальной защиты населения.
Молодые люди и девушки из семи колледжей получили консультации специалистов, узнали о путях передачи заболевания, а также о способах защиты от заражения. Всего к тестированию планируют привлечь около 1400 студентов.
Профилактические мероприятия проводят с 1 сентября по 10 декабря 2025 года. Кроме тестирования, для молодежи организовали интерактивные лекции с опросами «Правильный ответ о ВИЧ». Также всю самую основную информацию о заболевании собрали в специальном видеоролике.
Студентам рассказывают не только о ВИЧ, но и вирусных гепатитах. Ожидается, что подобная профилактическая работа поможет молодежи защитить свое здоровье, а также задуматься о важности здорового образа жизни.
