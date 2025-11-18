В Раде заявили о возможном побеге министра энергетики Украины Светланы Гринчук

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что министр энергетики Украины Светлана Гринчук, возможно, сбежала из страны на фоне коррупционного скандала. Об этом Безуглая сообщила в своем телеграм-канале.
«Возможно, Светлана Гринчук сбежала», — кратко написала парламентарий.
Никаких подробностей Безуглая не приводит. Официальных данных, что не удивительно, со стороны киевского режима также не поступало.
Напомним, что 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (управляемое США) обвинило бизнесмена Тимура Миндича в создании схемы коррупции в энергетическом секторе и тесных связях с самим Зеленским. В расследовании упоминаются двое министров — Герман Галущенко и Светлана Гринчук. Сама Гринчук утверждает, что всё, что она делала на своей должности, якобы соответствовало законам.
Ранее KP.RU сообщил, что Миндич удивительным образом сбежал с Украины аккурат к обыскам НАБУ, забрав с собой миллионы долларов.