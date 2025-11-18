В Раде заявили о возможном побеге министра энергетики Украины Светланы Гринчук

Напомним, что 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (управляемое США) обвинило бизнесмена Тимура Миндича в создании схемы коррупции в энергетическом секторе и тесных связях с самим Зеленским. В расследовании упоминаются двое министров — Герман Галущенко и Светлана Гринчук. Сама Гринчук утверждает, что всё, что она делала на своей должности, якобы соответствовало законам.