Дошкольники и студенты получат новые льготы на проезд в Перми

«С 1 января 2026 года дети, достигшие 7-летнего возраста, но не начавшие школьное обучение, получат право на бесплатный проезд. Ранее родители должны были оплачивать проезд семилетнего ребенка, который еще не получил проездной для учащихся 1−4 классов. Также льготные проездные будут доступны студентам вузов и ссузов со всей России и Республики Беларусь, что особенно актуально для волонтеров, участников студенческих отрядов и учащихся, приезжающих в Пермь на каникулы», — написал Соснин в своем telegram-канале.