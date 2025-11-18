«Динамо» уступило «Спартаку» в первом матче КХЛ после увольнения Кудашова

В других матчах дня «Автомобилист» переиграл «Нефтехимик» (6:3), Магнитогорский «Металлург» в гостях победил «Трактор» (4:3), «Авангард» в Тольятти обыграл местную «Ладу» (3:0), «Ак Барс» в Казани уступил ЦСКА (1:4), «Северсталь» победила минское «Динамо» (4:2), а «Адмирал» в Нижнем Новгороде обыграл «Торпедо» (2:1 буллиты).