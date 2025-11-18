Ричмонд
Диетолог рассказала о неочевидной причине ожирения

Диетолог Гончарова: одна из причин ожирения — доступность вредной еды.

Источник: Комсомольская правда

Причины ожирения могут заключаться не только в болезненной тяге к еде, но и в том, что вредная еда обычно экономически выгоднее. Об этом рассказала в беседе с «Постньюс» врач диетолог-эндокринолог Анна Гончарова.

— Вредная еда достаточно доступная, а полезная пища стоит дороже. Экономическая целесообразность, к сожалению, работает против здорового питания, — считает эксперт.

Таким образом, изначально люди могут приобретать более выгодный товар, а затем, уже имея проблемы со здоровьем, не могут от нее отказаться. Ведь вредная еда может вызывать привыкание из-за множества добавок и вкусовых усилителей.

Ранее KP.RU сообщил, что любой вид соли является вредным, однако есть варианты особо вредные. К ним относится, например, промышленная пищевая соль. В отличие от морской или гималайской, промышленная требует особой обработки. Такую соль долго сушат при высоких температурах, измельчают, стабилизируют, а после требуется еще один длительный процесс — по ее отбеливанию.