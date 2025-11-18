Диетолог рассказала о неочевидной причине ожирения

Причины ожирения могут заключаться не только в болезненной тяге к еде, но и в том, что вредная еда обычно экономически выгоднее. Об этом рассказала в беседе с «Постньюс» врач диетолог-эндокринолог Анна Гончарова.
— Вредная еда достаточно доступная, а полезная пища стоит дороже. Экономическая целесообразность, к сожалению, работает против здорового питания, — считает эксперт.
Таким образом, изначально люди могут приобретать более выгодный товар, а затем, уже имея проблемы со здоровьем, не могут от нее отказаться. Ведь вредная еда может вызывать привыкание из-за множества добавок и вкусовых усилителей.
