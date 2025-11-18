Стало известно, что отсутствие друзей повышает риск развития деменции

Повысить риск развития старческой деменции может отсутствие друзей и знакомых. Речь идет об ограничении общения, когда человек живет замкнуто и не взаимодействует с обществом. Об этом заявила в беседе с изданием Lenta.ru врач Юлия Шпилюкова.
— Ограничение общения может стать триггером для дебюта заболевания. Поэтому регулярное общение и вовлеченность в общественную жизнь становятся не просто желательными, а жизненно важными для поддержки когнитивного здоровья, — отметила медик.
Врач уточнила, что также серьезным фактором риска является депрессия, однако только если ее не лечить. При ремиссии риск деменции снижается до уровня людей, у которых депрессии никогда не было.
Кроме того, употребление продуктов, содержащих трансжиры или насыщенные жиры, ведет к увеличению риска развития деменции вследствие отложения холестерина, передает 360.ru.
