Питон весом 60 килограммов проломил потолок и упал в туалет дома в Малайзии

Огромный питон весом 60 килограммов пробрался в дом малазийской учительницы. Дочь педагога рассказала ей о крупной дыре в потолке туалета, которую та заметила по возращении из школы, пишут местные СМИ.
После прихода домой преподавательница тоже заглянула в ванную комнату, где заметила в образовавшейся дыре наверху что-то похожее на кусок ткани — это была гигантская змея. Учительница сразу же обратилась за помощью специалистов, которые забрали рептилию.
— Когда питона вытащили и бросили вниз, я была потрясена тем, насколько он был огромен. Это первый случай, когда змея забралась к нам в дом. За ним есть болотистая местность, так что, возможно, она приползла оттуда. Мне пришлось вымыть пол и ковер, потому что там стоял сильный мускусный запах, — передает слова женщины Sinar Daily.
Недавно пятиметровой питон своим весом проломил потолок частного дома в провинции Нонтхабури в центральной части Таиланда и напал на котенка породы скоттиш-фолд.
