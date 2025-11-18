Ричмонд
Питон весом 60 килограммов проломил потолок и упал в туалет дома в Малайзии

Огромный питон весом 60 килограммов пробрался в дом малазийской учительницы. Дочь педагога рассказала ей о крупной дыре в потолке туалета, которую та заметила по возращении из школы, пишут местные СМИ.

После прихода домой преподавательница тоже заглянула в ванную комнату, где заметила в образовавшейся дыре наверху что-то похожее на кусок ткани — это была гигантская змея. Учительница сразу же обратилась за помощью специалистов, которые забрали рептилию.

— Когда питона вытащили и бросили вниз, я была потрясена тем, насколько он был огромен. Это первый случай, когда змея забралась к нам в дом. За ним есть болотистая местность, так что, возможно, она приползла оттуда. Мне пришлось вымыть пол и ковер, потому что там стоял сильный мускусный запах, — передает слова женщины Sinar Daily.

Недавно пятиметровой питон своим весом проломил потолок частного дома в провинции Нонтхабури в центральной части Таиланда и напал на котенка породы скоттиш-фолд.

Похожий случай произошел в провинции Нонтхабури в начале августа, когда питон проломил потолок частного дома и проник в комнату, где содержались шотландские вислоухие кошки. Змею обнаружила домработница.