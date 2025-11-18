Питон весом 60 килограммов проломил потолок и упал в туалет дома в Малайзии

— Когда питона вытащили и бросили вниз, я была потрясена тем, насколько он был огромен. Это первый случай, когда змея забралась к нам в дом. За ним есть болотистая местность, так что, возможно, она приползла оттуда. Мне пришлось вымыть пол и ковер, потому что там стоял сильный мускусный запах, — передает слова женщины Sinar Daily.