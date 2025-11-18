Названы продукты для очищения крови и печени

Кстати, свекла также улучшает кровообращение за счет нитратов и пищевых волокон, передал RT. А еще она улучшает микрофлору и состояние желудочно-кишечного тракта. Важно, что свекла — это низкокалорийный овощ, что делает её хорошим компонентом диетического питания.