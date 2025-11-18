Названы продукты для очищения крови и печени

Употребление некоторых продуктов может помочь вывести токсины из организма, очистить кровь и печень. О том, что добавить в рацион, рассказала в беседе с изданием Lenta.ru биолог Ирина Лялина.
— Рекордсмены по очищению организма от токсинов — овощи и зелень. Среди овощей особую ценность имеет свекла, ферменты которой участвуют в улучшении процесса кроветворения. Непосредственно на печень, помимо нее, хорошо влияют крестоцветные продукты. Благоприятно влияют яблоки, клюква, черника, — сообщила специалист.
Среди напитков эксперт посоветовала выбирать зеленый чай и чистую воду. Добавить в них можно имбирь, который улучшает кровообращение и пищеварение.
Кстати, свекла также улучшает кровообращение за счет нитратов и пищевых волокон, передал RT. А еще она улучшает микрофлору и состояние желудочно-кишечного тракта. Важно, что свекла — это низкокалорийный овощ, что делает её хорошим компонентом диетического питания.