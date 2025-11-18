Депутат Останина: органы опеки несут ответственность за гибель мальчика в Балашихе

«Где тот врач-психиатр, который, с моей точки зрения, человеческой, материнской, должен был обязательно сообщить в органы опеки, чтобы ребенка изолировали от семьи? Они должны были незамедлительно появиться и найти бабушку. Ведь тревогу забила именно бабушка, которая потеряла внука. Она не могла до этого [не] понимать, что ему находиться там категорически опасно. В данном случае, к великому сожалению, ответственны за то, что произошло с ребенком, все, кто был рядом», — высказалась Останина.