Первый полет новейшего Су-75 Checkmate запланирован на начало 2026 года

Компания Sukhoi определила дату первого полета истребителя Су-75.

Источник: Комсомольская правда

Первый полет новейшего легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на начало 2026 года. О дате первых летных испытаний самолета сообщил в эфире «Первого канала» Сергей Богдан, начальник летной службы компании «Сухой».

«Я думаю, это начало 2026 года … самолет уже в цеху, уже дорабатывается, уже есть определенные планы по срокам. Поэтому, с божьей помощью, должно состояться достаточно скоро», — заявил Богдан.

Российский однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate запустят в серийное производство в 2026 году, о чем сообщал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на Dubai Airshow в 2021 году.

Истребитель обладает технологией малозаметности, может одновременно поражать до шести целей и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения. В честь разработки даже выпускали уникальный парфюм.

