Московский суд взыскал Деревянко и Мулузяна более 13 млн рублей

Московский суд принял решение о взыскании с актёра Павла Деревянко и его бывшего бизнес-партнёра, криптоинвестора Григория Мулузяна свыше 13 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.
Суд удовлетворил иск предпринимателя Сергея Николенко, который потребовал вернуть ему долг по договору займа, а также начислить проценты, неустойку и компенсировать судебные расходы.
Изначально Измайловский суд постановил, что обязанность по выплате лежит исключительно на Мулузяне, однако это решение было отменено. В новом постановлении указано, что Деревянко и Мулузян должны возместить задолженность совместно.
Согласно материалам дела, Николенко предоставил в займ 5 млн рублей Деревянко и Мулузяну, при этом срок возврата средств истекал в июне 2024 года. После того как деньги возвращены не были, предприниматель обратился в суд.
Деревянко, в свою очередь, подал встречный иск, утверждая, что он не получал от Николенко никаких средств. Суд ранее поддержал его позицию, признав договор между ними незаключённым и взыскав всю сумму только с Мулузяна. Однако новое решение отменило этот вывод, установив солидарную ответственность обоих.