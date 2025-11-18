Московский суд взыскал Деревянко и Мулузяна более 13 млн рублей

Деревянко, в свою очередь, подал встречный иск, утверждая, что он не получал от Николенко никаких средств. Суд ранее поддержал его позицию, признав договор между ними незаключённым и взыскав всю сумму только с Мулузяна. Однако новое решение отменило этот вывод, установив солидарную ответственность обоих.