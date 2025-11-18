Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московский суд взыскал Деревянко и Мулузяна более 13 млн рублей

Суд удовлетворил иск Сергея Николенко о возврате долга по договору займа с начислением процентов, неустойки и судебных расходов.

Источник: Аргументы и факты

Московский суд принял решение о взыскании с актёра Павла Деревянко и его бывшего бизнес-партнёра, криптоинвестора Григория Мулузяна свыше 13 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Суд удовлетворил иск предпринимателя Сергея Николенко, который потребовал вернуть ему долг по договору займа, а также начислить проценты, неустойку и компенсировать судебные расходы.

Изначально Измайловский суд постановил, что обязанность по выплате лежит исключительно на Мулузяне, однако это решение было отменено. В новом постановлении указано, что Деревянко и Мулузян должны возместить задолженность совместно.

Согласно материалам дела, Николенко предоставил в займ 5 млн рублей Деревянко и Мулузяну, при этом срок возврата средств истекал в июне 2024 года. После того как деньги возвращены не были, предприниматель обратился в суд.

Деревянко, в свою очередь, подал встречный иск, утверждая, что он не получал от Николенко никаких средств. Суд ранее поддержал его позицию, признав договор между ними незаключённым и взыскав всю сумму только с Мулузяна. Однако новое решение отменило этот вывод, установив солидарную ответственность обоих.