«Лошадь — человеку крылья!» Выставка творческих работ открылась в Гомеле

В экспозиции представлены работы, выполненные в нескольких направлениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства: вышивка гладью, графика и живопись, резьба по дереву и фотография.

18 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В выставочном зале ГОЦНТ состоялось открытие выставки творческих работ Анны Пугачевой и Веры Филатовой «Лошадь — человеку крылья!». В экспозиции представлены работы, выполненные в нескольких направлениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства: вышивка гладью, графика и живопись, резьба по дереву и фотография. -0-Фото Сергея Холодилина.