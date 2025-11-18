РАН: Каждый пятый россиянин уверен, что Солнце вращается вокруг Земли

Помимо этого, 39 процентов участников опроса признались, что верят в существование ведьм и колдунов, а 34 процента полагают, что экстрасенсорные способности позволяют предсказывать будущее. При этом большинство таких ответов приходится на молодежную группу в возрасте от 18 до 24 лет.