РАН: Каждый пятый россиянин уверен, что Солнце вращается вокруг Земли

Около 20 процентов граждан, согласно недавнему опросу Института психологии Российской академии наук, уверены в том, что Солнце вращается вокруг Земли. Кроме того, 16 процентов опрошенных считают, что люди и динозавры сосуществовали в определенный период истории.
Помимо этого, 39 процентов участников опроса признались, что верят в существование ведьм и колдунов, а 34 процента полагают, что экстрасенсорные способности позволяют предсказывать будущее. При этом большинство таких ответов приходится на молодежную группу в возрасте от 18 до 24 лет.
— По-видимому, это есть прямое следствие трансформации системы образования, которая произошла в начале этого века. Тогда образование, как, впрочем, и наука, было признано услугой, — передает слова заместителя президента РАН Владимира Иванова «Российская газета».
Россияне не смогли прийти к единому мнению в вопросе происхождения человека. ВЦИОМ провел опрос, в котором приняли участие 1600 совершеннолетних граждан. Исследование было приурочено к 215-летию со дня рождения Чарльза Дарвина, являющегося автором теории эволюции.