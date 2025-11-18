ФСБ рассекретила архивы о пособниках нацистов, являвшихся агентами США

Центральный архив Федеральной службы безопасности РФ рассекретил материалы уголовного дела о группе агентов американской разведки, задержанных в апреле 1953 года на территории Украинской ССР. Все они ранее служили в карательных формированиях нацистов во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте ФСБ.
Согласно рассекреченным матарилам, в ночь на 26 апреля 1953 года в СССР были нелегально переброшены четверо агентов: Александр Лахно, Александр Маков, Сергей Горбунов и Дмитрий Ремига. Уже вскоре они были задержаны советскими органами госбезопасности.
Расследование установило, что все четверо в годы войны добровольно сотрудничали с нацистами.
Александр Лахно в 1943 году поступил на службу в карательную «Зондергруппу “Петер”». Он участвовал в терроре против мирного населения и репрессиях против коммунистов и партизан в Днепропетровской области. При отступлении немцев бежал в Югославию, где до конца 1944 года служил в Русском охранном корпусе, сражавшемся против югославских партизан. В 1945 году корпус был интернирован британскими войсками.
Сергей Горбунов, уроженец Симферополя, в 1942 году вступил в карательное подразделение разведки штаба главнокомандующего вермахтом на Чёрном море, известное массовыми зверствами в Крыму в отношении мирных жителей и расстрелами военнопленных.
Александр Маков из Херсона после оккупации города стал связником в немецкой воинской части, позже был отправлен на завод «Сименс» в Вену.
Дмитрий Ремига, уроженец Сталинской области (ныне территория ДНР), вместе с отцом уехал на работу в Германию и после войны отказался возвращаться в СССР.
После окончания войны все четверо оказались в лагере для перемещённых лиц «Менхегоф» под Касселем (ФРГ), где прошли подготовку в пропагандистской школе. Позднее они обучались в школе американской разведки в Бад-Висзее.
По данным ФСБ, в послевоенные годы бывшие пособники нацистов активно использовались спецслужбами США, Великобритании, Франции и ФРГ для шпионажа и диверсионной деятельности против СССР.
22 мая 1953 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила всех четверых к высшей мере наказания — расстрелу. В 2002 году Генеральная прокуратура РФ отказалась реабилитировать их.
Ранее ФСБ обнародовала документы, в которых говорится о зверствах нацистов и их пособников во время оккупации Донбасса в годы Великой Отечественной войны.