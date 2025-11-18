ФСБ рассекретила архивы о пособниках нацистов, являвшихся агентами США

Александр Лахно в 1943 году поступил на службу в карательную «Зондергруппу “Петер”». Он участвовал в терроре против мирного населения и репрессиях против коммунистов и партизан в Днепропетровской области. При отступлении немцев бежал в Югославию, где до конца 1944 года служил в Русском охранном корпусе, сражавшемся против югославских партизан. В 1945 году корпус был интернирован британскими войсками.