Бывший вице-премьер Украины Чернышов арестован по делу Миндича о коррупции

Ранее Чернышову были предъявлены обвинения по делу о коррупции на Украине. Суд избрал бывшему чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 16 января включительно. При этом Чернышов может выйти из-под стражи в случае внесения залога, сумма которого составляет 1,2 млн долларов.