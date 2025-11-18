Ричмонд
Бывший вице-премьер Украины Чернышов арестован по делу Миндича о коррупции

Экс-министр Алексей Чернышов арестован до 16 января с возможностью внести залог в 1,2 млн долларов.

Источник: Комсомольская правда

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего вице-премьера страны Алексея Чернышова по делу бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского.

Ранее Чернышову были предъявлены обвинения по делу о коррупции на Украине. Суд избрал бывшему чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 16 января включительно. При этом Чернышов может выйти из-под стражи в случае внесения залога, сумма которого составляет 1,2 млн долларов.

Согласно материалам дела, экс-министр мог получить от группы Миндича порядка 100 тысяч евро и более 1,2 млн долларов наличными.

Ранее KP.RU сообщал, что депутат Верховной рады Алексей Кучеренко назвал ситуацию со скандалом о коррупции на Украине «полным фиаско». По словам нардепа, правительство потеряло контроль над ситуацией и привело страну к национальной катастрофе.