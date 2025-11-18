В РФС опровергли сообщения о турнире для команд, не вышедших на ЧМ-2026

Россия не собирается проводить турнир с участием стран, не отобравшихся на чемпионат мира по футболу 2026 года, передает «СЭ» со ссылкой на источник в РФС.
Ранее появились сообщения о том, что Россия может провести турнир параллельно с ЧМ-2026. При этом среди участников назывались команды Сербии, Греции, Чили, Перу, Венесуэлы, Нигерии, Камеруна и Китая.
Напомним, ЧМ-2026 будет проходить в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года.