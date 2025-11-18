Economist: часть украденных Миндичем денег могла быть переведена в Россию

Часть денежных средств, украденных бизнесменом и «кошельком» Зеленского Тимуром Миндичем, могла быть переведена в Россию. Об этом сообщает издание The Economist.
«Часть украденных денег, по всей видимости, была переведена в Москву», — говорится в материале статьи. Правда, никаких подтверждений этого странного предположения издание не приводит.
Как считает источник, еще часть средств могла быть направлена на строительство «роскошных вилл» под Киевом. По данным издания, они якобы могли предназначаться для бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова и других чиновников.
Напомним, что в настоящий момент на Украине расследуется громкое дело против Тимура Миндича, который является приближенным главы киевского режима Владимира Зеленского. Бизнесмена обвиняют в коррупции в энергетической сфере страны и присвоении средств, выделенных на установление оборонных объектов для ВСУ.