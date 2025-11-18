Участники делегации Ростовской области подписали в Минске ряд соглашений

— Отношения между Ростовской областью и Республикой Беларусь отличаются взаимным доверием и нацеленностью на результаты. Товарооборот в 2024 году вырос на 5,4%, а экспорт из Ростовской области увеличился на 23,8%. Положительная тенденция сохранилась и в текущем году, — отметил Юрий Слюсарь.