Участники делегации Ростовской области подписали в Минске ряд соглашений

Представители делегации Ростовской области под руководством губернатора Юрия Слюсаря подписали в Минске ряд важных соглашений. Об этом сообщает пресс-служба донского главы.
По итогам заседания рабочей группы договорились об установлении дружественных побратимских отношений между Цимлянским районом Дона и Быховским районом Могилевской области.
Кроме этого, утвердили соглашения между компаниями «Каменскхимволокно», «Светлогорскхимволокно» и «Витебские ковры», а также между «Волгодонским заводом металлургического и энергетического оборудования» и «Белорусской металлургической компанией».
Завтра, 19 ноября, должны подписать побратимский договор между Ростовом-на-Дону и Гомелем.
Участники встречи также обсудили перспективы сотрудничества в сферах архитектуры и строительства, АПК, транспортной и промышленной отраслях. Проанализировали план совместных мероприятий по итогам 2023−2025 годов, а также подписали такой же документ на 2026−2028 годы.
Губернатор Ростовской области отметил устойчивую динамику развития двусторонних отношений.
— Отношения между Ростовской областью и Республикой Беларусь отличаются взаимным доверием и нацеленностью на результаты. Товарооборот в 2024 году вырос на 5,4%, а экспорт из Ростовской области увеличился на 23,8%. Положительная тенденция сохранилась и в текущем году, — отметил Юрий Слюсарь.
Глава донского региона отдельно подчеркнул, что рассчитывает на активизацию контактов и бизнес-миссий после возобновления работы аэропорта Платов.
