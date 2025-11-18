Нутрициолог рассказала, какая еда на самом деле поможет поднять настроение

Сладости, кофе или алкоголь — все это не принесет пользы и хорошего настроения. На самом деле, чтобы почувствовать бодрость, необходимо выбирать еду, способствующую выработке «гормонов счастья». Ее перечислила в разговоре с RuNews24.ru нутрициолог Анна Дёмина.