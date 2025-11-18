Ричмонд
Нутрициолог рассказала, какая еда на самом деле поможет поднять настроение

Для хорошего настроения полезны продукты, богатые триптофаном.

Источник: Комсомольская правда

Сладости, кофе или алкоголь — все это не принесет пользы и хорошего настроения. На самом деле, чтобы почувствовать бодрость, необходимо выбирать еду, способствующую выработке «гормонов счастья». Ее перечислила в разговоре с RuNews24.ru нутрициолог Анна Дёмина.

— Полезны продукты, богатые триптофаном — яйца, молочные продукты, сыр, орехи и семена. Эта аминокислота является предшественником серотонина, «гормона радости». Овсянка, гречка, киноа, фасоль, нут стабилизируют уровень сахара в крови и поддерживают энергетику мозга, — отметила эксперт.

По ее словам, также будет полезно добавить в меню фрукты и овощи яркого цвета, а также авокадо и тофу. Они помогают поддерживать эмоциональный баланс и снижают стресс.

Как ранее рассказал сайт KP.RU, чтобы хорошо спать, важно не только создать комфортные условия для отдыха, но и правильно питаться. Некоторые продукты помогают быстрее заснуть благодаря своим природным свойствам.