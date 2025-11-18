Идти надо там, где меньше всего ждут

Военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали подробности освобождения населенного пункта Успеновка в Запорожской области.
Успеновка на карте Запорожской области выглядит всего лишь длинной полосой застройки вдоль реки Янчур — пять с лишним километров улиц, огородов и садов. Но для штурмовых подразделений 218-го гвардейского танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» это был не просто населенный пункт, а крупный укрепрайон противника. Его освобождение открыло войскам «Востока» возможность для дальнейшего продвижения на запорожском направлении.
Под контроль была взята территория площадью более семи квадратных километров, зачищено свыше 1100 строений. Но за этими цифрами — многочасовой выход по открытому полю, переправа вброд, напряженная работа операторов БПЛА, постоянная связь по рации и человеческий выбор — сохранить жизнь не только своим, но и мирным жителям.
— При поступлении задачи от командира полка мы уже сами принимаем решение, какими маршрутами пройдем, какими будем пользоваться рациями, где разместим посты БПЛА и FPV, — говорит командир полка с позывным «Питерский». — Мы понимали, что впереди речка, брод, но насколько она глубокая — никто не знал.
В его распоряжении было два расчета БПЛА. Они работали под прямым контролем командира: по его указанию дроны проверяли каждый возможный маршрут, отсекая опасные участки и помечая те, по которым можно пройти.
— Мы выбрали маршрут более длинный, но безопасный. Чтобы выполнить задачу, нужен живой боец, — подчеркивает «Питерский».
Боец с позывным «Дикий» одним из первых прошел весь этот путь — от исходного рубежа до окраины Успеновки.
— Сначала мы прошли почти три километра по открытому полю, держась рассредоточенными группами, — вспоминает он. — Выбор в пользу открытого пространства может показаться парадоксальным, но тактика диктуется обстановкой. Там, где противник ожидает подхода, он создает огневые точки.
А вот если пехота идет по невыгодному маршруту, у штурмовой группы появляется шанс проскочить, добавляет «Дикий».
— Реку преодолели вброд, — говорит штурмовик. — Течение, холодная вода, снаряжение, оружие… Операторы БПЛА нас прикрывали и подсказывали, какие участки берега не пристрелены, где меньше всего риска попасть под миномет или дрон.
За день штурмовая группа проходит те же три километра, но в боевых условиях это дистанция, наполненная десятками коротких остановок, сменами направления, проверкой связи и постоянной работой по маскировке. Особой линией в этом бою стоит работа расчетов БПЛА.
— Противник, обнаружив наши группы, начинал отправлять туда «Бабу-ягу», — рассказывает «Питерский». — «Север» каждый раз успевал подлететь своим «Мавиком» и сбить ее. Он спас двенадцать человек. Это его реальная заслуга.
КСТАТИ.
Коллектив газеты «Вечерняя Москва» уже не первый год помогает бойцам 218-го гвардейского танкового полка 127-й мотострелковой дивизии. «ВМ» снабжает военнослужащих теплой одеждой, носками, продуктами питания, предметами гигиены, а также необходимой на передовой техникой, в том числе системами РЭБ.