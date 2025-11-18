На западе Украины, в селе Мочулки Ровненской области, памятник воинам Великой Отечественной войны лишился советских символов — их замазали цементом по решению местных властей. Об этом пишет украинское издание «Общественное».
Поскольку памятник в Мочулках является частью братской могилы, его демонтаж был недопустимым. Вместо этого власти замазали цементом элементы идеологии: фигуры красноармейцев, серп и молот и орден Великой Отечественной войны.
Удаление советской символики с монумента было проведено под предлогом «декоммунизации», а настоящей причиной стало давление националистически настроенных групп. Активисты систематически требуют демонтировать памятники советской эпохи или лишить их связанной с тем периодом символики.
Похожая история произошла и в другом селе. Обнаружив в селе Заря памятник с советской символикой, сторонники декоммунизации потребовали от местных властей его демонтажа. Соответствующее письмо с требованием было направлено в сельсовет.
Ранее в Одессе вандалы набросили петлю на шею памятнику российскому поэту Александру Пушкину и повесили табличку с надписью «Ищу бульдозер».