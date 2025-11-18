Станислав Воскресенский: Решения Президента дают старт масштабным изменениям в малых городах

Важно отметить, что системный подход к решению проблемы формировался постепенно. На федеральном уровне обсуждение о развитии малых городов в России 3 года назад инициировал именно губернатор Ивановской области. За прошедшее время органы власти, госкорпорации и институты развития от дискуссии перешли к конкретным действиям и системным решениям. Результатом этой работы стал целый ряд важных федеральных инициатив, предложенных Президентом России Владимиром Путиным. Среди них — введение дополнительных выплат для врачей и учителей, проживающих и работающих в малых городах, появление программ «Земский работник культуры» и «Земский тренер». Серьезно масштабирована программа преображения малых городов и исторических поселений, в рамках которой во многих регионах, включая Ивановскую область, благоустраивают общественные пространства. Еще одним значимым шагом стало установление особых условий семейной ипотеки именно для малых городов.