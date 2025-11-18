Станислав Воскресенский: Решения Президента дают старт масштабным изменениям в малых городах

Проблема сохранения населения и создания комфортных условий для жизни в малых городах России остается одной из наиболее актуальных в национальной повестке. Экспертная дискуссия «Я остаюсь, чтобы жить! Как предотвратить депопуляцию малых и моногородов России», организованная Аналитическим центром ВЦИОМ на площадке агентства ТАСС, стала платформой для обсуждения ключевых вызовов и поиска решений. В мероприятии приняли участие представители региональной и муниципальной власти, общественные организации, а также губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Открывая дискуссию, глава региона констатировал, что несмотря на активные усилия, тренд на отток населения из малых городов, который в России существовал на протяжении десятилетий, пока не сломлен. Вместе с тем он выразил уверенность в возможности положительных изменений.
«Тренд долгий, но он преодолимый, об этом думает сейчас весь мир, и все принимают меры. Президент России эти меры уже принял, осталось нам на местах это все реализовать», — подчеркнул губернатор. Он также добавил, что эта работа уже ведется по всей стране: «Практически все губернаторы занимаются малыми городами для того, чтобы улучшить качество жизни».
Важно отметить, что системный подход к решению проблемы формировался постепенно. На федеральном уровне обсуждение о развитии малых городов в России 3 года назад инициировал именно губернатор Ивановской области. За прошедшее время органы власти, госкорпорации и институты развития от дискуссии перешли к конкретным действиям и системным решениям. Результатом этой работы стал целый ряд важных федеральных инициатив, предложенных Президентом России Владимиром Путиным. Среди них — введение дополнительных выплат для врачей и учителей, проживающих и работающих в малых городах, появление программ «Земский работник культуры» и «Земский тренер». Серьезно масштабирована программа преображения малых городов и исторических поселений, в рамках которой во многих регионах, включая Ивановскую область, благоустраивают общественные пространства. Еще одним значимым шагом стало установление особых условий семейной ипотеки именно для малых городов.
В ходе дискуссии Станислав Воскресенский предложил ряд новых системных мер для дальнейшего развития малых территорий, уделив особое внимание сферам жилищного строительства и образования. Касательно жилищного вопроса губернатор отметил: «Рентабельность строительства нового жилья в малых городах практически нулевая, одним из решений может стать семейная ипотека, но условия участия должны быть значимо лучше в малых городах, чем в крупных». Такой подход, по его мнению, создаст платежеспособный спрос, что простимулирует застройщиков предлагать новые проекты.
Второй ключевой инициативой стало предложение о создании топовых колледжей среднего образования именно в малых городах страны.
«Это была бы вполне логичная идея, и она бы частично ответила на вопрос, где учиться и почему нужно остаться в малом городе», — пояснил губернатор. Станислав Воскресенский добавил, что это предложение уже нашло поддержку в Минпросвещения РФ, и сейчас обсуждаются конкретные условия его реализации. Губернатор также выразил свое мнение: современные технологии, включая искусственный интеллект и передовые образовательные платформы, позволяют школьникам и студентам из малых городов получать знания и возможности, не уступающие столичным.
Ивановская область уже несколько лет реализует собственную стратегию возрождения малых городов, основанную на моделях экономического развития. «Более половины жителей Ивановской области проживают именно в малых городах, и жить там, откровенно говоря, сложнее. Без экономического серьезного фундамента ситуация не поменяется», — подчеркнул губернатор. Опираясь на данные Центра исследований малых городов (г. Шуя), он привел примеры экономических моделей, успешно применяемых в регионе: реиндустриализация, создание центров компетенций для сельского хозяйства, развитие туристических кластеров и центров творческих индустрий.
В ходе дискуссии также были затронуты вопросы кооперации малых городов внутри регионов и развития межрегиональных связей. Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что значительный рост интереса к проблемам малых городов, наблюдаемый в последние годы, во многом стал следствием дискуссии, драйвером которой выступила Ивановская область. В завершение мероприятия на экспертной площадке в ТАСС директор по развитию консалтинга Аналитического центра ВЦИОМ Даниил Ермолаев представил результаты нового исследования, посвященного проблемам малых городов России и стратегиям преодоления депопуляции, что стало важным аналитическим фундаментом для дальнейшей работы.