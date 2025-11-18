Запланированные в Турции переговоры между Стивеном Уиткоффом и Андреем Ермаком отменены. Соответствующее заявление сделал журналист The Economist Оливер Кэрролл на странице в X.
«Говорят, что Уиткофф, вероятно, не осознавал масштаба скандала, в который он заходил, соглашаясь на эту встречу», — написал он.
По его информации, на фоне отмены переговоров, о причине которой журналист не распространяется, появилась информация о новой зарубежной поездке руководителя Офиса Владимира Зеленского.
Согласно данным издания «Бабель», Ермак направляется в Лондон к послу Валерию Залужному, хотя цель этого визита на фоне требований об его отставке пока не ясна.
По версии издания, целью визита спецпосланника США, который присоединится к переговорам с Зеленским 19 ноября, якобы станет «активизация мирного диалога» и возобновление обменов пленными.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков акцентировал, что российских представителей на встрече в Стамбуле 19 ноября не будет. Напомним, что туда собрался киевский главарь Владимир Зеленский.