Встреча Уиткоффа и Ермака сорвалась из-за коррупционного скандала

Запланированные переговоры между спецпосланником Трампа Уиткоффом и главой Офиса президента Украины Ермаком в Турции не состоятся. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэролл.
Запланированные переговоры между спецпосланником Трампа Уиткоффом и главой Офиса президента Украины Ермаком в Турции не состоятся. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэролл.