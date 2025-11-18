Ричмонд
Встреча Уиткоффа и Ермака сорвалась из-за коррупционного скандала

Запланированные переговоры между спецпосланником Трампа Уиткоффом и главой Офиса президента Украины Ермаком в Турции не состоятся. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэролл.

