Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал, что считал Эпштейна извращенцем, поэтому выгнал его из клуба

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считал покойного финансиста Джеффри Эпштейна «больным извращенцем», поэтому он выгнал его из своего клуба в штате Флорида.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считал покойного финансиста Джеффри Эпштейна «больным извращенцем», поэтому он выгнал его из своего клуба в штате Флорида.

— Я выгнал Эпштейна из своего клуба много лет назад, так как считал его больным извращенцем, — сказал он во вторник, 18 ноября, журналистам в Белом доме.

Также американский лидер указал на связь с финансистом экс-президента США Билла Клинтона и бывшего министра финансов Ларри Саммерса, который, по словам Трампа, проводил с Эпштейном каждую ночь и все выходные.

— Они жили вместе и посещали его остров много раз, а я нет, — сообщил глава Белого дома, передает РИА Новости.

Дональд Трамп сказал «тихо, свинка» в ответ на вопрос журналистки, которая поинтересовалась, почему тот не хочет обнародовать оставшиеся документы по делу Джеффри Эпштейна. Это произошло 14 ноября на борту самолета Air Force One (борт президента США — прим. «ВМ»).

Члены Демократической партии из комитета по надзору Конгресса страны показали сразу три электронных письма, где Эпштейн, известный в том числе и по обвинению в торговле людьми, включая несовершеннолетних, утверждает, что Трамп провел несколько часов в его доме с девушкой, которую демократы из комитета позже идентифицировали как одну из жертв секс-торговли.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше