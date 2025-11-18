Пермской медсестре вернули положенную социальную выплату

Медсестра не получала специальную социальную выплату.
В Пермском крае суд восстановил право медсестры на специальную социальную выплату, которую она не получала с февраля 2025 года. Копия решения Чусовского городского суда имеется в распоряжении URA.RU.
«Суд удовлетворил иск прокуратуры и признал право медицинской сестры на специальную социальную выплату. С 3 февраля 2025 года ГБУЗ ПК “Чусовская больница имени В. Г. Любимова” прекратила выплаты медработнику и не включила ее в соответствующий реестр на основании решения Минздрава России. Прокуратура, проверив обращение сотрудницы отделения ранней медицинской реабилитации круглосуточного стационара, установила нарушение ее прав и обратилась в суд», — говорится в решении суда.
Суд, исследовав материалы дела, постановил восстановить право медсестры на выплату и обязал больницу включить ее в реестр для получения средств из ОСФР по Пермскому краю. Решение пока не вступило в законную силу.
