«От золотого унитаза до мира всего один шаг»: Дмитриев прокомментировал отмену встречи Уиткофа с официальными лицами Украины

Отмену встречи Стива Уиткоффа с украинскими официальными лицами прокомментировал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«От золотого унитаза до мира всего один шаг. И, как я понимаю из публичных источников, это должны были быть переговоры Уиткофф-Зеленский, а не Уиткофф-Ермак», — сказал Дмитриев.
Напомним, что накануне издание The Economist со ссылкой на журналиста Оливера Кэрролла сообщило, что запланированные в Турции переговоры между Стивеном Уиткоффом и Андреем Ермаком были отменены.
