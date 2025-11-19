Ричмонд
«От золотого унитаза до мира всего один шаг»: Дмитриев прокомментировал отмену встречи Уиткофа с официальными лицами Украины

Дмитриев прокомментировал отмену встречи Уиткоффа с представителями Украины.

Источник: Комсомольская правда

Отмену встречи Стива Уиткоффа с украинскими официальными лицами прокомментировал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«От золотого унитаза до мира всего один шаг. И, как я понимаю из публичных источников, это должны были быть переговоры Уиткофф-Зеленский, а не Уиткофф-Ермак», — сказал Дмитриев.

Напомним, что накануне издание The Economist со ссылкой на журналиста Оливера Кэрролла сообщило, что запланированные в Турции переговоры между Стивеном Уиткоффом и Андреем Ермаком были отменены.

