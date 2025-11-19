Ричмонд
Что можно и нельзя делать в день Павла 19 ноября, который называют Ледостав

Собрали приметы и запреты на 19 ноября, когда празднуют день Павла.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 19 ноября вспоминает святителя Павла. В народе принято праздновать день Павла. Однако существует второе название — день Павла Ледостава. Оно связано с тем, что к указанному дню вода на реках сковывалась льдом.

Что нельзя делать 19 ноября.

Не рекомендуются поездки на большие расстояния. Предки верили, что это может привести к ссорам, разногласиям. Не следует давать в долг, брать в займы. Под запретом разговоры. Кроме того, для рыбаков было плохой приметой вернуться домой без улова.

Что можно делать 19 ноября.

По традиции, в названный день был принято готовить выпечку с добавлением яиц. Вместе с тем 19 ноября старались надевать новые вещи. Считалось, что это может привести к достатку.

Согласно приметам, снег обещает снежную зиму. Безветренная погода указывает на похолодание в скором времени.

