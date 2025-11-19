Народный календарь. Как не потерять свое счастье на Матрены зимние, 22 ноября

22 ноября православные отмечают день памяти преподобной Матроны Царьградской, которая жила в V веке в Константинополе, а также день рождения блаженной Матроны Московской.
В народе эту дату прозвали Матренами зимними. Существует поверье, что в эту дату нельзя отдавать грязные старые вещи, так как вместе с ними можно отдать и свое счастье.
Кроме того, 22 ноября лучше поменьше говорить, избегать лишних хлопот, не назначать важных встреч и переговоров, а также воздерживаться от любой лжи и обмана.
Приметы погоды.
Если в этот день пойдет снег, то май будет холодным и ненастным.
Туман — к грядущей оттепели.
Если утки до сих пор плавают в водоемах и не улетели в теплые края, то тепло продержится еще долго.
Именины отмечают: Тимофей, Яков, Порфирий, Виктор, Александр, Алексей, Афанасий, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Петр, Максим.