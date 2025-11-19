Международный мужской день и Всемирный день гражданина: какие праздники отмечают в России и мире 19 ноября

Идея праздновать Международный мужской день появилась еще в 1960-х годах, однако долгое время мировое сообщество не могло выбрать дату проведения этого праздника. В 1999 году доктор Джером Тилуксингх из Университета Вест-Индии в Тринидаде и Тобаго вновь предложил отмечать день, посвященный всем мужчинам, а в качестве даты выбрал 19 ноября — день рождения своего отца. С тех пор праздник справляют не только в этой стране, но и во многих других государствах.