Психический театр: в МХТ зазвучал голос Юрия Бутусова

Реальный голос Бутусова в зале, постановка, которой так и не случилось в Театре Вахтангова, Сергей Волков в роли князя Мышкина — в театральных кругах уже пошли слухи, что в МХТ идет, по сути, нереализованный бутусовский спектакль, который выпустили посмертно. Переклички действительно есть, и есть его ученик, который должен был играть в ней главную роль, но это всё же самостоятельная работа. Звезда Вахтангова, МХТ и Театра наций, Волков поставил «Идиотов» по собственному замыслу и пригласил туда играть Анну Чиповскую, Данила Стеклова и Полину Романову. О том, почему премьера стала сенсацией в жизни театральной Москвы, — в материале «Известий».
Не расстанусь с Достоевским.
«Идиоты» вместо «Идиота». Первое, что приходит в голову, — это фильм Ларса фон Триера, а не роман Достоевского. Тем более что громкая театральная постановка по этому произведению в Москве уже была — в «Гоголь-центре», всегда с аншлагами. Впрочем, на Малой сцене МХТ тоже будут аншлаги, хотя здесь в основе всё же русский роман.
На сцене всего четыре артиста, которые играют по несколько героев из многонаселенного произведения классика. Каждый персонаж безумен, но делает вид, что нормален. И только Мышкин, которого играет сам Сергей Волков, никем не притворяется. Он страдает душевным расстройством, не такой как все, но заявляет об этом вполне открыто.
Фото: Медиацентр МХТ имени А. П. Чехова/Александра Торгушникова.
Сергею Волкову 32 года, в кино его знают пока плохо, но в театре он суперзвезда. У него «Золотая маска» за роль Бертольта Брехта в спектакле «Кабаре Брехт» в Театре Ленсовета. Он играет в Театре наций, Театре Вахтангова (лучшей его ролью там был Пер Гюнт, жаль, что спектакль закрыли), а год назад Алексей Мизгирев пригласил его в спектакль для МХТ «ДАМАСОБАЧКА». Кинорежиссер переосмыслил рассказ Чехова, а Волков исполнил роль Гурова, ту, что в кино сыграл Алексей Баталов.
Артист уже пробовал свои силы в режиссуре. В Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета он поставил, в частности, спектакль «Преступление и наказание» Достоевского. На тот момент Сергею Волкову было 20 лет. И он до сих пор «болеет» Федором Михайловичем.
— Для меня Достоевский — часть моего мироощущения, — признался Сергей Волков. — Его понимание языка, этики, глубин человеческого содержания, которое можно найти в художественной форме, всегда было мне созвучно. Поэтому с ним расставаться никогда не хотелось.
Убийство в голубых тонах.
Поиски зерна роли Мышкина Волков он начинал еще на сцене Театра Вахтангова. Там Юрий Бутусов планировал ставить Достоевского, началась работа, шли репетиции, в 2023 году должна была состояться премьера. Но — не случилось. Бутусов уехал, а этим летом он трагически погиб на отдыхе в Болгарии. По словам Сергея Волкова, Юрий Бутусов знал, что он планирует поставить Достоевского, но требовал, чтобы это никаким образом не пересекалось с тем, что делали они в Вахтанговском.
— Он сам собирался ставить «Идиот», — говорит Сергей Волков. — Я пообещал, что это будут максимально другие тексты, будет что-то еще, и другая форма.
Фото: Медиацентр МХТ имени А. П. Чехова/Александра Торгушникова.
Молодой режиссер сдержал обещание, данное учителю. Форма получилась и правда другой. Ее воплотили с одобрения Константина Хабенского, которому показали эскиз будущего спектакля.
Действие разворачивается в квартире Рогожина. Он хотел отремонтировать ее, чтобы Настасье Филипповне здесь понравилось. Стены под обои оклеены газетами, сырая штукатурка. По ней — брызги голубой краски, наивные рисунки животных и надпись «Питер — Швейцария». Трехлитровые банки расставлены по всей комнате. Это имитация «ждановской жидкости» — средства для уничтожения зловония. Дело в том, что повествование режиссер решил начать с конца. В этой квартире Рогожин уже убил Настасью Филипповну. Склянки — чтобы трупный запах не распространился по дому.
Но это зрители поймут позже: пока они рассаживаются на места, всё это время на них со сцены смотрит герой Сергея Волкова — князь Мышкин. Затем на сцене появляются остальные — они перемазаны голубой краской. Анна Чиповская — Настасья Филипповна, Полина Романова — Аглая, Данил Стеклов — Рогожин. Но это не все герои. Перед артистами Волков поставил задачу отыгрывать еще сцены с участием других персонажей. Что порой выглядело комично: будто раздвоение личности либо передразнивание. «Экая галиматья! Что же этот вздор может означать, по-твоему?» — недоумевает генеральша Епанчина, за которую басит Полина Романова в образе Аглаи.
Анна Чиповская говорит не только за Настасью Филипповну, но и пародирует ее благодетеля-тирана Афанасия Ивановича Тоцкого.
Фото: Медиацентр МХТ имени А. П. Чехова/Александра Торгушникова.
— Смеяться, иронизировать над актом насилия имеет право только жертва, — говорит актриса. — Поэтому никто, кроме Настасьи, не может больше играть Тоцкого.
Главная красавица, за сердце которой бьются мужчины, предстает не в кринолинах и корсетах, а в черном брючном костюме со стрижкой каре, грубых мужских ботинках и шляпе. Зато Рогожин — чистый интеллигент, будто только что из библиотеки. Молодой человек в круглых очках в роговой оправе, с синими от краски руками и лицом. Просто художник, который выбежал из мастерской и забыл умыться.
Цой и микрофоны для героев.
Как намек на повальное сумасшествие — музыкальное оформление спектакля. Моцарт соседствует с Цоем. Рогожин сватается, а в зале орет: «Когда твоя девушка больна». Он безудержно танцует, разбрасывая цветы.
— Рогожин живет в каждом из нас, в ком-то больше, в ком-то меньше, — считает Данил Стеклов. — Не хотелось делать его клишированным. Только в финале мы над этим немного поиздевались, и он появится в шубе с бородой. Никто не знает, как он на самом деле выглядел. Даже Достоевский описывал его не так, как зачастую Рогожина изображают в театре и кино. Поэтому хотелось поискать в нем что-то нежное, ранимое, человечное.
Фото: Медиацентр МХТ имени А. П. Чехова/Александра Торгушникова.
Сергей Волков предложил эту самостоятельную работу Анне Чиповской, Полине Романовой и Данилу Стеклову полгода назад. Основой концепции было то, что после убийства Настасьи Филипповны всех участников этих событий посещают видения и фантазии.
— Сережа меня поражает, он репетировал как актер и как режиссер одновременно. По-моему, он вообще никогда не садился в зал, ничего не смотрел, — говорит Анна Чиповская. — Он упадет на пол, повернется и смотрит одним глазом, что мы там делаем. При этом после каждого прогона он помнит все замечания, которые он хотел сказать. Ну Цезарь!
В спектакле режиссер сконцентрирован на своем персонаже. Его Мышкин в припадках теряется, а потом и вовсе будто исчезает, съеденный болезнью. Поэтому свой монолог в финале он не проговаривает, а словно пробалтывает. Как речь умалишенного.
Во время просмотра ловишь себя на мысли, что легкое сумасшествие оказывается заразным. И — удивляешься, даже если хорошо знаешь текст и видел другие постановки по «Идиоту», а их в России очень много, включая оперу в ГАБТ. Раздражает лишь подзвучка — даже в Малом зале. Хочется слышать живые голоса, без микрофонов. Невольно вспоминаются предшественники, мхатовские мастодонты, доносящие великий и могучий до последних рядов галерки.
Фото: Медиацентр МХТ имени А. П. Чехова/Александра Торгушникова.
Завершается спектакль символичным поклоном учителю. В финале спектакля звучит голос Юрия Бутусова, запись с репетиции «Идиота» в Театре Вахтангова, которую сохранил Сергей Волков. И это действует очень сильно, до дрожи.
Желающим увидеть «Идиотов» стоит запастись терпением. Все билеты даже на январь уже проданы. Теперь только в феврале.