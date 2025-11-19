Психический театр: в МХТ зазвучал голос Юрия Бутусова

Реальный голос Бутусова в зале, постановка, которой так и не случилось в Театре Вахтангова, Сергей Волков в роли князя Мышкина — в театральных кругах уже пошли слухи, что в МХТ идет, по сути, нереализованный бутусовский спектакль, который выпустили посмертно. Переклички действительно есть, и есть его ученик, который должен был играть в ней главную роль, но это всё же самостоятельная работа. Звезда Вахтангова, МХТ и Театра наций, Волков поставил «Идиотов» по собственному замыслу и пригласил туда играть Анну Чиповскую, Данила Стеклова и Полину Романову. О том, почему премьера стала сенсацией в жизни театральной Москвы, — в материале «Известий».