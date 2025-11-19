Календарь на 19 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Это еще один профессиональный праздник, который отмечают в день рождения Ломоносова, внесшего огромный вклад в развитие науки о стекле и создании стекольной промышленности. В этот день поздравления принимают все специалисты отрасли — от стеклодувов и резчиков до инженеров и дизайнеров. Благодаря современным технологиям сегодня существуют десятки видов стекла и тысячи изделий из него: не только окна и зеркала, но и высокотехнологичные оптоволоконные кабели, оборудование для космической и военной промышленности, приборы для научных исследований, строительные материалы, предметы декора и многое другое.