Воюющий в Донбассе однокурсник Сырского поделился воспоминаниями о нем

Воюющий в Донбассе однокурсник главнокомандующего ВСУ Александра Сырского поделился воспоминаниями о нем. С комбатом с позывным «Питер» поговорили журналисты телеканала RT.

Он воюет в Донбассе с 2015 года — мужчина отправился туда после выхода на пенсию. Офицер сообщил, что знал Сырского еще во время учебы в Московском общевойсковом командном училище.

Он описал украинского главкома как карьериста — это качество якобы было заметно в нем еще во время учебы.

— Сырский большой общительностью не отличался, но у него была цель: на золотую медаль шел, — заявил комбат журналистам RT.

Также он отметил отстраненность Сырского, сказав, что будущий главком ВСУ, «был сам по себе».

Состояние отца Александра Сырского Станислава улучшилось после выписки из клиники в Московской области. После возвращения домой он стал передвигаться по квартире на инвалидной коляске, сообщил 12 ноября Shot. Отмечается, что рак мозга у него не подтвердился. У Станислава Сырского обнаружили доброкачественное новообразование в правой лобной доле, появившееся на фоне травмы головы, а также болезни Альцгеймера, Паркинсона и астму.