Воюющий в Донбассе однокурсник Сырского поделился воспоминаниями о нем

Состояние отца Александра Сырского Станислава улучшилось после выписки из клиники в Московской области. После возвращения домой он стал передвигаться по квартире на инвалидной коляске, сообщил 12 ноября Shot. Отмечается, что рак мозга у него не подтвердился. У Станислава Сырского обнаружили доброкачественное новообразование в правой лобной доле, появившееся на фоне травмы головы, а также болезни Альцгеймера, Паркинсона и астму.