Юрист предупредила о наказании за продажу игр GSC Game World*

Юрист уточнила, что санкции данной статьи предусматривают штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет, а для организованной группы — лишение свободы на срок до шести лет.