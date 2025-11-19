Сход № 3 на станции метро «Заречная» откроют 19 ноября

Сход № 3 (выход к улице Космонавта Комарова) и вестибюль № 2 будет открыт на станции метро «Заречная» в Нижнем Новгороде с 19 ноября, сообщает пресс-служба администрации города.
Это стало возможно после завершения ремонта кровли схода № 3.
При этом подземный переход под проспектом Ленина со стороны вестибюля № 2 (между улицей Космонавта Комарова и улицей Дружбы) пока закрыт, поскольку еще не завершены ремонтные работы на сходах № 4 и № 6.
«Сейчас можно воспользоваться подземкой со стороны 1-го вестибюля, расположенного между бульваром Заречный и улицей Героя Самочкина», — говорится в сообщении.