Популярная британская газета The Telegraph опубликовала статью под заголовком «Зеленский теряет связь с реальностью».
Как пишет издание, коррупционный скандал произошел в самый неудачный момент из возможных — на фоне отчаянных попыток киевского главаря найти финансирование.
Как отмечает издание, Украина подписывает оружейные сделки, не располагая необходимыми средствами. Это и есть проявление «магического мышления».
Газета уточняет, что рейтинг Владимира Зеленского внутри страны стремительно падает, а его тревожное поведение, говорящее об отчаянии, беспокоит сторонников Украины.
Ранее британский журнал The Economist писал об отмене запланированных в Турции переговоров между Стивеном Уиткоффом и Андреем Ермаком.
Позднее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что запланированный диалог в Турции должен был быть между Уиткоффом и Зеленским.