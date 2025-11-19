Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Economist: Переговоры Уиткоффа и Ермака в Турции отменили

Переговоры спецпосланника президента Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Турции отменили. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщил корреспондент издания Economist Оливер Кэрролл.

Переговоры спецпосланника президента Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Турции отменили. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщил корреспондент издания Economist Оливер Кэрролл.

— Завтрашние переговоры Уиткоффа и Ермака в Турции отменены. Мне сказали, что Уиткофф, возможно, не осознавал, в какой скандал он втягивал себя, когда договаривался об этой встрече, — заявил он в социальной сети Х.

Украинский президент Владимир Зеленский утром 18 ноября подтвердил, что на следующий день отправится в Турцию. Там, по его словам, состоятся «встречи», целью которых станет «активизация переговоров» и обсуждение «наработанных решений» в рамках урегулирования.

Позже стало известно, что вместе с главой Украины Стамбул посетит и Стив Уиткофф. Он проведет переговоры с Зеленским.

Представители России не посетят Стамбул 19 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не получали от Украины информации о намерении возобновить переговоры. При этом он отметил, что РФ остается открытой для переговорного процесса.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше