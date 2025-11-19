Ричмонд
Польша вызвала временного поверенного РФ Андрея Ордаша в МИД

В МИД Польши пригласили временного поверенного в делах России.

Источник: Комсомольская правда

Польская сторона вызвала в МИД временного поверенного в делах России Андрея Ордаша. Об этом дипломат сообщил в беседе с РИА Новости.

При этом Ордаш не стал разглашать, по какому поводу его пригласили в польское внешнеполитическое ведомство.

«Завтра в 10.00 (12.00 мск) меня пригласили в МИД Польши», — рассказал Ордаша.

Напомним, что 10 сентября польский МИД вызывал российского дипломата Андрея Ордаша, чтобы вручить ему ноту протеста в связи с упавшими в стране беспилотниками.

Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил о якобы причастности России к подрыву железнодорожных путей на Украину. Однако не привел никаких подтверждающих данных. Тогда в результате повреждения железнодорожной линии в Польше 16 ноября никто не пострадал. Министр обороны распорядился привлечь военных для проверки путей.