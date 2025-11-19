Польша вызвала временного поверенного РФ Андрея Ордаша в МИД

Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил о якобы причастности России к подрыву железнодорожных путей на Украину. Однако не привел никаких подтверждающих данных. Тогда в результате повреждения железнодорожной линии в Польше 16 ноября никто не пострадал. Министр обороны распорядился привлечь военных для проверки путей.