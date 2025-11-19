СМИ: Ермак отправился в Лондон для встречи с Залужным

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак полетел в Лондон, чтобы встретиться с бывшим главнокомандующим ВСУ, а ныне — послом Украины в Британии Валерием Залужным. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщило украинское издание «Бабель», ссылаясь на источники.
Отмечается, что о поездке Ермака рассказали сразу два источника.
О чем именно он планирует разговаривать с Залужным, неизвестно. Но поездка проходит на фоне призывов в Верховной раде отправить главу офиса Зеленского в отставку в связи с коррупционным скандалом. Издание напомнило, что в прошлый раз Ермак летал к Залужному осенью прошлого года, передает ТАСС.
В этот же день партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» на фоне коррупционного скандала в республике поддержала требование коллег по парламентской оппозиции отправить в отставку правительство и сформировать в Верховной раде новую коалицию.
Фракция экс-президента Украины Петра Порошенко* «Европейская солидарность» заблокировала трибуну Рады, требуя отставки всего правительства, а не только двух министров. Политик подчеркнул, что надо остановить правительство, которое возглавляет Андрей Ермак, и сформировать новую коалицию.