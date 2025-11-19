NASA планирует до весны 2026 года запустить пилотируемую миссию к Луне

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них (Artemis I) предусматривал беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября — 11 декабря 2022 года. На третьем этапе (Artemis III) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну. В июне министр транспорта — исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи заявлял, что высадка на Луну может состояться в ближайшие три с половиной года, хотя ранее NASA называло ориентировочным сроком середину 2027 года. -0-