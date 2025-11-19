Ректор Погосян: в совместной программе МАИ и ЦПК приняли участие 75 человек

Среди целей программы МАИ и ЦПК — снижение возраста и увеличение продолжительности работоспособности космонавтов, добавил Погосян. По его словам, в космонавтику сегодня преимущественно приходят люди в возрасте от 35 лет. Такая статистика обусловлена тем, что некоторые кандидаты не сразу проходят отбор в отряд космонавтов в силу небольшого стажа работы на предприятии, медицинских показателей и ряда других факторов.